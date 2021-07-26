В Херсонской области обнаружили рекордный посев конопли на более чем 300 миллионов гривен. Плантацию охраняли со сторожевой башни

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Поліція Херсонської області

В Херсонской области на территории разрушенной птицефабрики возле села Преображенка разоблачили рекордный посев конопли стоимостью более чем 300 миллионов гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По данным правоохранителей, на земельном участке площадью один гектар с помощью специальной сельскохозяйственной техники были высажены 34 700 кустов.

Как рассказал заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, растения являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов. За плантацией тщательно ухаживали и охраняли ее: вдоль грядок с растениями было проложено капельное орошение, коноплю тщательно обрабатывали против сорняков. Неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно наблюдал за участком.

Сейчас задержаны четверо граждан в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемые в причастности к незаконному выращиванию наркотических растений. Они находятся в изоляторе временного содержания. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-розыскные мероприятия.