В Херсонской области обнаружили рекордный посев конопли на более чем 300 миллионов гривен. Плантацию охраняли со сторожевой башни
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Поліція Херсонської області
В Херсонской области на территории разрушенной птицефабрики возле села Преображенка разоблачили рекордный посев конопли стоимостью более чем 300 миллионов гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
По данным правоохранителей, на земельном участке площадью один гектар с помощью специальной сельскохозяйственной техники были высажены 34 700 кустов.
Как рассказал заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, растения являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов. За плантацией тщательно ухаживали и охраняли ее: вдоль грядок с растениями было проложено капельное орошение, коноплю тщательно обрабатывали против сорняков. Неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно наблюдал за участком.
Сейчас задержаны четверо граждан в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемые в причастности к незаконному выращиванию наркотических растений. Они находятся в изоляторе временного содержания. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-розыскные мероприятия.
- 2 июня в Верховную Раду внесли законопроект № 5596, который предлагает разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях. Среди авторов документа — депутаты фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные нардепы.
- Почти все эксперты и правозащитники высказались в поддержку этого законопроекта. Они также рассказали, что текст и нормы закона согласованы с правоохранителями и представителями религиозных организаций.
- Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016, 2019 и 2020 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждают в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.
- 13 июня Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о регулировании оборота медицинской конопли. Нардепы вернули его на доработку.