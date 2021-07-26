В Афганистане после активизации военных действий погибло рекордное число мирных людей
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / Vad Z
В мае и июне 2021 года в Афганистане из-за военных действий погибли или получили серьезные травмы 2,4 тысячи мирных жителей. Это самый большой показатель с 2009 года, с тех пор как ООН мониторит ситуацию в регионе.
Об этом говорится в сообщении Организации Объединенных Наций.
С начала года миссия зафиксировала 5 183 жертвы среди гражданского населения, из них 1 659 погибших. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Особенно шокирует и вызывает глубокое беспокойство то, что женщины, мальчики и девочки составили почти половину всех жертв среди гражданского населения в первой половине 2021 года», — говорится в заявлении UNAMA.
Антиправительственные силы обвиняют в 64% всех жертв среди гражданского населения, причем за 39% убитых несут ответственность талибы, за почти 9% — группировка «Исламское государство». По чьей вине погибли еще 16% — неизвестно.
Бои между экстремистами «Талибана» и афганскими правительственными силами усилились именно в мае и июне этого года — когда президент США Джо Байден объявил, что после 20-летней миссии американские войска покинут страну до конца лета.
В свою очередь глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские войска продолжат наносить авиаудары для поддержки афганских сил, которые борятся с радикальным исламистским движением «Талибан».
«В последние дни США усилили удары с воздуха для поддержки афганских сил. Мы готовы продолжить этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если «Талибан» не прекратит свои атаки», — отметил Маккензи.
Он добавил, что в ближайшие «дни и недели» станет понятно, сможет ли афганское правительство защитить страну от талибов.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движения «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались беречь гражданскую инфраструктуру.