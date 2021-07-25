Сенат Франции смягчил часть ковидных правил на фоне массовых протестов населения
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Сенат Франции внес поправки в законопроект об обязательном использовании «паспорта здоровья» для посещения общественных мест, которыми смягчил ряд требований.
Об этом пишет Le Figaro.
Веранды ресторанов, баров и кафе на улице можно будет посещать без «паспортов». Это же коснется и супермаркетов. Кроме того, «паспорта» будут обязательными только для совершеннолетних. Первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям с 12 лет.
Сроки начала действия новых ограничений предложено отодвинуть на две недели — с 30 августа до 15 сентября. За это время бизнес и население должны подготовиться к новым правилам.
Отмену обязательной вакцинация для медиков сенат не рассматривал.
Законопроект в новой редакции теперь должно утвердить Национальное собрание.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без отрицательного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился.
- 13 июля в городах Франции начались протесты. В Париже акции закончились стычками с полицией, а в некоторых коммунах разгромили центры вакцинации. 24 июля столкновения повторились.