Россия признала издание The Insider «нежелательным». Оно известно своими расследованиями
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Россия 1 / Youtube
Министерство юстиции России расширило список средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, и включило в него латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта онлайн-издания The Insider.
Изменения в реестр внесли в пятницу, 23 июля.
Также в этом списке оказались пятеро журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» (он тоже «нежелательный» в России ): Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
Издание The Insider является одним из авторов ряда резонансных расследований. Так, например, в апреле 2021 года они опубликовали материалы о том, что операция Главного разведывательного управления (ГРУ) России в чешском Врбетице в 2014 году (в октябре и декабре) и попытки отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева могли быть диверсией против Украины. В феврале 2021 года The Insider опубликовал расследование о том, что отравители Навального из ФСБ дважды пытались убить российского оппозиционера Кара-Мурзу.
В 2020 году The Insider выяснял, что в Кремле создают подконтрольную беларусскую партию: она будет против Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Также издание было соавтором большого расследования: отравление российского оппозиционера Алексея Навального в Томске в августе 2020 года было уже второй попыткой. За два месяца до этого на него совершили покушение в Калининграде, едва не убив при этом его жену Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.
- В апреле Министерство юстиции России включило в список «иностранных агентов» российское онлайн-издание Meduza. В июле — «Проект».
- В 2017 году Госдума приняла закон, который признает СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Ранее в России в список СМИ, признанных «иностранными агентами», включили, в частности, «Радио Свобода» и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки». Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой о том, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом».
- В качестве санкций за нарушение закона об иностранных агентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Самое суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.