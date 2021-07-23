Россия признала издание The Insider «нежелательным». Оно известно своими расследованиями

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Министерство юстиции России расширило список средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, и включило в него латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта онлайн-издания The Insider.

Изменения в реестр внесли в пятницу, 23 июля.

Также в этом списке оказались пятеро журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» (он тоже «нежелательный» в России ): Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Издание The Insider является одним из авторов ряда резонансных расследований. Так, например, в апреле 2021 года они опубликовали материалы о том, что операция Главного разведывательного управления (ГРУ) России в чешском Врбетице в 2014 году (в октябре и декабре) и попытки отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева могли быть диверсией против Украины. В феврале 2021 года The Insider опубликовал расследование о том, что отравители Навального из ФСБ дважды пытались убить российского оппозиционера Кара-Мурзу.

В 2020 году The Insider выяснял, что в Кремле создают подконтрольную беларусскую партию: она будет против Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Также издание было соавтором большого расследования: отравление российского оппозиционера Алексея Навального в Томске в августе 2020 года было уже второй попыткой. За два месяца до этого на него совершили покушение в Калининграде, едва не убив при этом его жену Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.