Ученые исследовали эффективность первой дозы различных вакцин против штамма «Дельта» — результаты

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Первая доза вакцины против коронавируса от компаний Moderna, Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca через две недели после вакцинации уже дают защиту от госпитализации или смертности из-за инфицирования штаммом «Дельта».

Об этом говорится в исследовании канадских ученых, опубликованном на сайте medRxiv. Выводы пока еще не рецензированные независимыми экспертами.

В исследовании, которое длилось с декабря по май 2021 года в Онтарио, участвовали 69 533 человека с положительным результатом теста на SARS-CoV-2.

Из них 28 705 пациентов были с коронавирусом обычного штамма, а 40 828 — с мутированными, штаммами: «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта».

В итоге эффективность вакцин для предотвращения госпитализации или смертности из-за инфицирования индийским штаммом имели следующие показатели:

Spikevax (Moderna) — 96%;

Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) — 88%;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) — 78%.

Эффективность препарата для предотвращения каких-либо симптомов коронавируса штамма «Дельта» после первой дозы:

Spikevax (Moderna) — 72%;

Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) — 67%;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) — 56%.

Через неделю после двух доз вакцины от компании Pfizer-BioNTech защита от тяжелого и смертельного течения болезни во время инфицирования индийским штаммом достигает 87%.

Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза снижения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением там штамма «Дельта».

По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.