«Вопрос времени». В Минздраве прогнозируют возвращение Украины в «красную» зону карантина
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Украине могут вернуть жесткий карантин и перевести страну в «красную» зону.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «Сніданку з 1+1».
«Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм «Дельта». Уже почти сто стран говорят, что «Дельта» вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств», — подчеркнул он.
По словам представителя Министерства здравоохранения, украинское правительство уже готовится к следующей волне коронавируса, которая вернет строгий карантин.
«В «красную» зону, я уверен, мы точно вернемся. Это вопрос времени», — заверил Кузин и посоветовал украинцам активно вакцинироваться, чтобы осенью иметь иммунитет.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие, и «Дію» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают прививать вакциной Moderna.
- 22 июля в Александровской больнице Киева предварительным тестированием зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта».
- По данным ВОЗ, вариант «Дельта», который впервые выявили в Индии, начинает доминировать в мире. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации.