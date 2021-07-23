«Вопрос времени». В Минздраве прогнозируют возвращение Украины в «красную» зону карантина

Новости

NurPhoto / Contributor / Getty Images

В Украине могут вернуть жесткий карантин и перевести страну в «красную» зону.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «Сніданку з 1+1».

«Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм «Дельта». Уже почти сто стран говорят, что «Дельта» вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств», — подчеркнул он.

По словам представителя Министерства здравоохранения, украинское правительство уже готовится к следующей волне коронавируса, которая вернет строгий карантин.

«В «красную» зону, я уверен, мы точно вернемся. Это вопрос времени», — заверил Кузин и посоветовал украинцам активно вакцинироваться, чтобы осенью иметь иммунитет.