В Украине из-за непогоды подтоплены десятки домов, ветер повалил 90 деревьев и повредил 100 крыш. Погибли два человека

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Пресслужба ДСНС

В Украине из-за дождей и гроз 13 населенных пунктов в трех областях остались без электричества, десятки жилых домов подтопило, а порывы сильного ветра повредили 100 крыш и повалили 90 деревьев. Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 07:00 пятницы, 23 июля, обесточены девять населенных пунктов в Киевской области, три — в Донецкой и один — в Кировоградской.

К тому же в городах Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, поселке Ямполь и селе Кондратовка в Донецкой области повреждены кровли 58 частных и восьми многоквартирных жилых домов, трех школ и восьми административных объектов. Ветер повалил 33 дерева.

В Луганской области в Сватово ветер повредил кровли двух пятиэтажных жилых домов и частично крышу городской больницы, в Троицком — крышу школы. Всего на Луганщине повалены 57 деревьев.

В Запорожской области в Бердянске из-за сильных дождей оборвало электропровода на подтопленной области, что привело к гибели двух человек. Всего подтоплены 70 дворов. Подразделения ГСЧС эвакуировали 32 человек, из них 10 детей. Сейчас спасатели откачивают воду.

На Херсонщине в селе Двойное подтопило шесть жилых домов и 25 приусадебных участков.

В Одесской области в селе Нерубайское дожди размыли земляную плотину местного пруда, из-за чего были подтоплены 10 частных домовладений. Спасатели откачали воду и расчистили ливневую канализацию.

Кроме этого, в Одессе были подтоплены 48 домохозяйств и 10 участков автодорог, из подтопленных домов эвакуировали 18 человек. Спасатели откачивают воду.