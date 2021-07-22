Украина отрицает, что США консультировались с ней по соглашению с Германией о «Северном потоке — 2»

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Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2». Перед этим в Госдепе заявляли обратное.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии агентству Интерфакс в четверг, 22 июля.

«Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом», — заявил Николенко.

Он отметил, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока-2». Спикер МИД добавил, что единственным «выгодоприобретателем» кризиса в нашем регионе является Россия.

Ранее, 21 июля, в Государственном департаменте США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что перед подписанием соглашения с Германией по газопроводу США взаимодействовали с Украиной и внесли ее идеи к этому заявлению.

«Мы поделились деталями и идеями, включая текст самого заявления, что оно остается дискуссионным и деликатным», — заявила тогда Нуланд.