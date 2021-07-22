Суд отменил заочный арест экс-главы правления ПриватБанка Дубилета

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Соответствующая информация указана в судебном реестре.

Апелляционная палата отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения. Суд назначил новое рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции.

Решение о заочном аресте Дубилета в июле выносил следственный судья Сергей Мойсак. Дубилет находится за пределами Украины, и меру ему назначили «до момента его фактического задержания».

Ранее Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно его местонахождение. По его словам, он сейчас постоянно проживает в Израиле.