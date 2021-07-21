Словакия открылась для провакцинированных украинцев

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Словакия открылась для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса — они освобождаются от самоизоляции. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией.

Об этом 21 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а детали есть в указе словацкого правительства от 16 июля, который вступил в силу 19 июля.

После получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев. Для въезда в страну нужно показать страховку, которая покрывает лечение коронавируса, международный сертификат вакцинации на английском языке (его можно получить у семейного врача) и до въезда необходимо заполнить форму, если прибываете самолетом (детям до 12 лет не надо).

Отметим, что в Словакии одобрены такие вакцины, которыми прививают в Украине: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Китайской CoronaVac и индийского аналога AstraZeneca Covishield в этом перечне нет.

Все невакцинированные после приезда должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не сделали тест). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали не раньше, чем на 5-й день пребывания в стране.

Какие еще страны ЕС открыты для вакцинированных украинцев: Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, Бельгия, Германия, Дания, Австрия и Нидерланды. Для детальной информации относительно въезда в эти страны МИД создал отдельный сайт.