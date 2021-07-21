В Киеве можно записаться на вакцинацию препаратом Moderna

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В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию препаратом Moderna в МВЦ с 22 по 25 июля.

Об этом сообщает медицинская информационная система Helsi.

Получить прививку вакциной Spikevax Moderna могут все желающие от 18 лет, но для этого нужно записаться — здесь.

А вот прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет. Также в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих.

А с 23 июля можно записаться в любой пункт вакцинации на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

Данные о записи — дата, время и номер бригады — будут доступны в приложении Helsi. Скачать его можно в Google Play или App Store.

30 ноября 2020 года Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность на 94,1%. В частности, препарат гарантирует защиту от тяжелого течения COVID-19. Через полгода после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%.

Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств. Препарат не портится в условиях стандартных температур холодильника — от +2 °C до +8 °C.

10 июля Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации. Вакцина Moderna на 20 миллионов уколов показала 19 случаев заболеваний сердца.