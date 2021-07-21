На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный

Новости

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Украинский военный подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве на Донбассе.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

«21 июля в полосе ответственности ОТГ «Север» в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военному оказали первую медицинскую помощь и доставили раненого в лечебное учреждение.

Сейчас состояние его здоровья — удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.