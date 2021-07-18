Избиение журналиста на ЛГБТ-марше в Грузии: полиция задержала 120 подозреваемых
- Автор:
- София Телишевская
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VANO SHLAMOV / Contributor
В Грузии за последние дни полиция задержала 120 человек, подозреваемых в причастности к избиению журналистов и мирных граждан, пришедших на Марш равенства ЛГБТ-сообщества. Это произошло 5 июля в центре Тбилиси.
Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Эхо Кавказа».
«Все факты насилия против журналистов будут расследованы в максимально короткие сроки, все виновные будут показательно наказаны», — подчеркнул премьер.
В тот же день около 300 журналистов трех оппозиционных телеканалов — «ТВ Пирвели», «Мтавари архи» и «Формула», а также сторонники оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Лела» протестовали под зданием парламента в Тбилиси.
Они требовали отправить Гарибашвили в отставку и наказать тех, кто избил журналистов. Демонстранты обвинили нынешнюю грузинскую власть в отказе от западных ценностей и «желании вернуться в российское пространство».
- 5 июля в Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества, запланированного на центральном проспекте Руставели. Впоследствии стало известно, что в столкновениях пострадали 57 сотрудников СМИ. В частности, радикалы сильно избили оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Александра Лашкараву и его коллегу, журналистку Миранду Багатурию. Лашкараву госпитализировали с переломами костей лица. Через три дня после операции он покинул клинику, а утром 11 июля его нашли мертвым.
- Смерть телеоператора стала поводом для митингов оппозиции с требованием отставки правительства Грузии, на которое возложили ответственность за избиение сотрудников СМИ.
- В МВД Грузии предположили, что погибший телеоператор мог умереть из-за передозировки наркотиками. Оппозиция и друзья Лашкаравы это отрицают.