Признайте ответственность: ЕС обратился к России накануне седьмой годовщины катастрофы MH17
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- София Телишевская
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Евросоюз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность за сбитие пассажирского авиалайнера рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над оккупированной частью Донбасса в 2014 году.
Об этом говорится в заявлении Евросовета.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский ждет момент, когда Россия будет полностью сотрудничать с правоохранителями, которые хотят установить виновных и привлечь их к ответственности, через трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией относительно катастрофы рейса MH17.
«Евросоюз все еще испытывает глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих близких и готов поддерживать усилия для установления истины и привлечения виновных к ответственности», — заявил Боррель.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 26 мая 2021 года суд по делу MH17 завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе кабину пилотов.
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой из «Бука», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и участвовали ли в этом обвиняемые.
- 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука».