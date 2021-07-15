ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

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Yuri Samoilov / Flickr

В мире начинается третья волна пандемии коронавируса.

Об этом на восьмом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по коронавирусу заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Сейчас тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 увеличивалось во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей», — сказал он.

По словам Гебрейесуса, коронавирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества его вариантов.

«Вариант «Дельта» сейчас присутствует в более чем 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он будет доминировать среди штаммов COVID-19, циркулирующих во всем мире, если еще недоминирует», — добавил гендиректор ВОЗ.

Отдельно Гебрейесус отметил, что в мире до сих пор наблюдается «шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин» и неравный доступ к ним.

«Я призывал к массовой вакцинации не менее 10% населения каждой страны до сентября, не менее 40% до конца этого года и не менее 70% до середины следующего года. Для достижения этой цели нам нужно 11 миллиардов доз», — отметил он.