ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Yuri Samoilov / Flickr
В мире начинается третья волна пандемии коронавируса.
Об этом на восьмом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по коронавирусу заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
«Сейчас тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 увеличивалось во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей», — сказал он.
По словам Гебрейесуса, коронавирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества его вариантов.
«Вариант «Дельта» сейчас присутствует в более чем 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он будет доминировать среди штаммов COVID-19, циркулирующих во всем мире, если еще недоминирует», — добавил гендиректор ВОЗ.
Отдельно Гебрейесус отметил, что в мире до сих пор наблюдается «шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин» и неравный доступ к ним.
«Я призывал к массовой вакцинации не менее 10% населения каждой страны до сентября, не менее 40% до конца этого года и не менее 70% до середины следующего года. Для достижения этой цели нам нужно 11 миллиардов доз», — отметил он.
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