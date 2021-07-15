Убийство президента Гаити: полиция задержала 23 подозреваемых
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / MINUSTAH PHOTO
Полиция Гаити, расследуя убийство президента страны Жовенеля Моиза, задержала уже 23 подозреваемых.
Об этом пишет The Guardian.
Правоохранители также объявили в розыск Джона Джоэла Джозефа — бывшего сенатора парламента страны и противника партии «Тет Кале», к которой принадлежал Моиз.
В прошлом году Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Он заявлял, что при его президентстве люди умирали от голода и всплеска насилия.
Кроме того, полиция разыскивает Джозефа Феликса Бади, который работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после «серьезных нарушений» этических правил.
- 53-летнего президента Моиза убили в его резиденции 7 июля. Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Во время нападения также ранили жену президента, ее госпитализировали в Майами, а 10 июля она впервые выступила с публичным заявлением.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.