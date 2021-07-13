Глава фракции СН Арахамия: Аваков уходит «нормально и без камней», отставку Тарана и Малюськи не обсуждали

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Кузьмин Александр / УНИАН

Глава политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия по итогам заседания фракции рассказал, что Арсен Аваков решил уйти с поста министра внутренних дел по собственному желанию.

«Он нормально уходит, без всяких там камней за пазухой [...]. Сегодня его заявление поступило в Верховную Раду, оно зарегистрировано. Завтра [14 июля] заседание комитета правоохранительного. Там заявление будет рассмотрено. В четверг [15 июля] утром решение будет принято», — сказал Арахамия.

В четверг «Слуга народа» на заседании утвердит на пост министра кандидатуру депутата Дениса Монастырского и в этот же день премьер-министр обратится к главе Рады. За Монастырского будут голосовать в Раде 16 июля.

Арахамия добавил, что это он предложил Монастырского, поскольку тот изначально был в команде президента и имеет опыт, с учетом должности главы правоохранительного комитета.

Также он прокомментировал слухи об отставке министров юстиции и обороны. По его словам, фракция не обсуждала увольнение Дениса Малюськи и Андрея Тарана.