Глава фракции СН Арахамия: Аваков уходит «нормально и без камней», отставку Тарана и Малюськи не обсуждали
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- Костя Андрейковец
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Кузьмин Александр / УНИАН
Глава политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия по итогам заседания фракции рассказал, что Арсен Аваков решил уйти с поста министра внутренних дел по собственному желанию.
«Он нормально уходит, без всяких там камней за пазухой [...]. Сегодня его заявление поступило в Верховную Раду, оно зарегистрировано. Завтра [14 июля] заседание комитета правоохранительного. Там заявление будет рассмотрено. В четверг [15 июля] утром решение будет принято», — сказал Арахамия.
В четверг «Слуга народа» на заседании утвердит на пост министра кандидатуру депутата Дениса Монастырского и в этот же день премьер-министр обратится к главе Рады. За Монастырского будут голосовать в Раде 16 июля.
Арахамия добавил, что это он предложил Монастырского, поскольку тот изначально был в команде президента и имеет опыт, с учетом должности главы правоохранительного комитета.
Также он прокомментировал слухи об отставке министров юстиции и обороны. По его словам, фракция не обсуждала увольнение Дениса Малюськи и Андрея Тарана.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за увольнение Авакова 15 июля, а за назначение Монастырского — 16.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.