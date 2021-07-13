Сейм Литвы признал гибридной агрессией поток нелегальных мигрантов из Беларуси
- Автор:
- Костя Андрейковец
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pasienis.lt / VSAT
Сейм Литвы принял резолюцию, которой признал поток нелегальных мигрантов с территории Беларуси гибридной агрессией.
Об этом сообщает BNS.
В резолюции говорится, что поток мигрантов используется для дестабилизации ситуации в Литве и может стать основой новых угроз для страны в контексте масштабных российско-беларусских военных учений «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь.
Правительству предлагают усилить границу с Беларусью за счет литовских войск и быстрее достроить ограждения по всему периметру границы. Это впрочем уже реализуется.
Депутаты призывают правительство наложить новые санкции на физических и юридических лиц из Беларуси, которые причастны к организационной переправке мигрантов.
Также документ предлагает определять мигрантов, которые незаконно пересекли границу (кроме женщин с маленькими детьми, беременных, людей с инвалидностью и детей до 16 лет) лицами, которые являются потенциальными участниками гибридной атаки, если не будет доказано обратное.
В случае если, поток мигрантов не сократиться, то резолюция предлагает начать консультации в НАТО и рассматривать ситуацию как угрозу территориальной целостности Литвы с последующей всевозможной поддержкой со стороны ЕС.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.
- Накануне две большие группы мигрантов задержали на границе с Польшей. В ЕС открыто заявили, что режим Лукашенко организовал потоки мигрантов, чтобы отомстить за санкции.
- Еврокомиссия предоставит Литве €10 миллионов для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждение на границе.
- Евросоюз грозит Беларуси новыми санкциями за поток мигрантов.