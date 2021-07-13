Сейм Литвы признал гибридной агрессией поток нелегальных мигрантов из Беларуси

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pasienis.lt / VSAT

Сейм Литвы принял резолюцию, которой признал поток нелегальных мигрантов с территории Беларуси гибридной агрессией.

Об этом сообщает BNS.

В резолюции говорится, что поток мигрантов используется для дестабилизации ситуации в Литве и может стать основой новых угроз для страны в контексте масштабных российско-беларусских военных учений «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь.

Правительству предлагают усилить границу с Беларусью за счет литовских войск и быстрее достроить ограждения по всему периметру границы. Это впрочем уже реализуется.

Депутаты призывают правительство наложить новые санкции на физических и юридических лиц из Беларуси, которые причастны к организационной переправке мигрантов.

Также документ предлагает определять мигрантов, которые незаконно пересекли границу (кроме женщин с маленькими детьми, беременных, людей с инвалидностью и детей до 16 лет) лицами, которые являются потенциальными участниками гибридной атаки, если не будет доказано обратное.

В случае если, поток мигрантов не сократиться, то резолюция предлагает начать консультации в НАТО и рассматривать ситуацию как угрозу территориальной целостности Литвы с последующей всевозможной поддержкой со стороны ЕС.