Reuters: Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором правоохранительных органов США

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Один из двух американцев, задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, был информатором правоохранительных органов США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

После убийства президента по подозрению в этом преступлении задержали двух граждан США — Джозефа Винсента и Джеймса Соледжеса.

В Управлении по борьбе с наркотиками в США (DEA) сообщили, что один из них был их информатором.

«Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был конфиденциальным источником DEA», — заявил представитель DEA.