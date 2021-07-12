ВОЗ предостерегает от смешивания вакцин от коронавируса
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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International Monetary Fund / Flickr
Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины от коронавируса от различных производителей, назвав это «опасной тенденцией», поскольку данных о влиянии такого «коктейля» на здоровье мало.
Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге 12 июля, передает Reuters.
«Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу», — заявила Сваминатан.
- В начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости «смешивать» вакцины при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna. Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления обеих вакцин используют схожую технологию.
- В Таиланде позволили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca, а предварительные результаты исследования ученых из Оксфордского университета свидетельствуют о том, что смешивание вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca также формирует иммунитет от COVID-19.
- Европейский регулятор допустил, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным. Там объясняют это тем, что сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса.