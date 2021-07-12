ВОЗ предостерегает от смешивания вакцин от коронавируса

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International Monetary Fund / Flickr

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины от коронавируса от различных производителей, назвав это «опасной тенденцией», поскольку данных о влиянии такого «коктейля» на здоровье мало.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге 12 июля, передает Reuters.

«Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу», — заявила Сваминатан.