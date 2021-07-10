Беларусская оппозиционерка Тихановская заявила, что в Литве неофициально встречалась с Зеленским

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Natalia Fedosenko / Contributor

Одна из лидеров беларусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уехала из страны, заявила, что у нее состоялась неофициальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву 6—7 июля, где она сейчас проживает.

Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Журналисты спросили о ее контактах с Украиной на официальном и неофициальном уровнях. На что она ответила: «Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Я однажды встречалась онлайн с господином [Дмитрием] Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины».

Тихановская отметила, что Украина принимает у себя десятки тысяч беларусов, которые бегут из страны, и помогает им с трудоустройством.

«И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но такую ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с беларусским народом», — добавила лидер оппозиции.