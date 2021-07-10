Экс-нардепу Семенченко по делу ЧВК сообщили о новом подозрении

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Кравс Евгений / УНИАН

Бывшему депутату и командиру батальона «Донбасс» Семену Семенченко сообщили о новом подозрении. Служба безопасности Украины подозревает его в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).

Об этом «Суспiльному» сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош.

«Это ожидаемо для нас и не стало сюрпризом. Четыре месяца назад ему инкриминировали [создание] незаконное вооруженное формирование без оружия. Сейчас ему вручили подозрение по статье 263 Уголовного кодекса по показаниям людей о том, что якобы это оружие найдено где-то в лесу и принадлежало ему. То есть не непосредственно, что у Семенченко изъяли какое-то оружие, а потому, что какие-то люди просто сказали, что у него есть оружие», — заявил адвокат.

Добош считает, что подозрение вручили, чтобы иметь основания для продления меры пресечения в виде содержания под стражей.