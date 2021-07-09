США расширят санкции против Китая за притеснение уйгуров
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Kevin Frayer / Getty Images
Администрация президента США Джо Байдена расширит санкции против китайских компаний за причастность к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян. В санкционный список могут попасть более 10 компаний.
Об этом сообщает Reuters.
Один из источников утверждает, что речь идет о 14 юрлицах, но не указывает их. При этом не исключено, что туда войдут не только китайские компании.
В прошлом месяце в этот список попали пять компаний и организаций из-за обвинений в принудительном труде. Среди них производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon Industry Co.
Китай традиционно отрицает геноцид уйгуров и принуждение их к труду, уверяя, что проводит политику «искоренения сепаратизма и религиозных экстремистов».
- В 2019 году, когда Китай столкнулся с международным осуждением репрессий в отношении уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян, чиновники утверждали, что количество «лагерей перевоспитания», в которых пытали и унижали заключенных, сократилось, и из них вышли люди, готовые влиться в общество. Однако исследователи опровергли это утверждение, поскольку обнаружили строительство новых лагерей и тюрем для китайских мусульман.
- Действия Китая против коренного уйгурского населения в провинции Синьцзян нарушают все положения конвенции ООН о предотвращении геноцида — с таким заявлением выступила независимая группа экспертов по правам человека, международного права и военных преступлений.
- Китай ввел санкции против США и Канады в ответ на санкции за притеснения уйгуров. Перед этим Китай применил санкции против Великобритании и Европейского Союза за обвинение в репрессиях уйгурского меньшинства.
- В июне этого года СМИ сообщали, что Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцины из-за поддержки заявления об уйгурах. В посольстве КНР это отрицали.