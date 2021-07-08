Юлия Мендель будет внештатным советником главы ОП Ермака. А сейчас она отдыхает «от хейта»
- Авторы:
- Ангелина Шеремет, Оксана Коваленко
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Соколовская Инна / УНИАН
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель после отпуска займет должность внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.
Об этом «Бабелю» сообщили источники в Офисе президента.
Сейчас Юлия Мендель отдыхает «от хейта» и работает над книгой «Каждый из нас — Президент». Книга выйдет 11 июля, приобрести ее можно будет за 190 гривен. Издатель — «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга».
После отпуска и книги она вернется в ОП как внештатный советник Ермака и будет заниматься связями с иностранными изданиями. Когда именно она вернется из отпуска — не уточняется.
Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность — 3 июня 2019 года. В разное время она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо», «112 Украина» и «Интер». Сотрудничала с The New York Times и Politico. 30 апреля 2021 года стало известно, что Мендель уходит с поста спикера президента, который она занимала почти два года.
На место Мендель должны вот-вот назначить ведущего телеканала «Украина 24» Сергея Никифорова, сейчас заканчивают юридические формальности.
- С 15 марта 2021 Мендель присоединилась к программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом». В частности, в одной из программ она заявила, что в Украине есть «украинский русский язык». Эти ее высказывания в Офисе президента назвали «частным мнением».