ГБР пришло с обысками в «Киевводоканал»

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В главный офис компании «Киевводоканал» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

В «Киевводоканале» сообщили, что обыски проходят в соответствии с постановлением суда по делу об объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия. «Киевводоканал» сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

В четверг следователи ГБР и Службы безопасности провели ряд обысков в помещениях столичного Департамента транспортной инфраструктуры и «Киевавтодора» по делу о коррупционной схеме. В СБУ сообщили, что должностные лица «Киевавтодора» только одной из закупок нанесли столичному бюджету ущерб на более 20 млн гривен. При этом ГБР утверждает, что убытки достигли 110 млн гривен.