«Укрзалізниця» проверила 20 депо и заявила о масштабном хищении дизтоплива. Полиция открыла уголовное производство
- Автор:
- София Телишевская
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Videvo
«Укрзалізниця» совместно с Нацполициею проверили 20 депо компании и выявила масштабное хищение дизельного топлива, а также черную бухгалтерию.
Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».
В одном из локомотивных депо обнаружили 54,7 тонн излишков дизельного топлива, а также установили, что две тысячи килограмм дизтоплива не долили в докомотив. По этим фактам полиция открыла уголовное производство.
В общем проверка установила факт возможного хищения около 140 тонн дизтоплива, ориентировочная стоимость которого составляет около четырех миллионов гривен.
«Мы не будем терпеть факты хищения имущества железной дороги и дефицита горюче-смазочных материалов. Поэтому такие меры будут постоянными. Также нам не по пути с работниками, которые замешаны в таких сделках, и руководителями, причастными к кражам или не обращают на них внимание», — отметил и.о. главы правления «УЗ» Иван Юрик.
Среди нарушений выявили незаконное списание топлива, а также хищения и ненадлежащее хранение топлива.
После такого «рейда» руководство «УЗ» начало проверку локомотивных депо Юго-Западной, Донецкой и Одесской железных дорог и отстранило от исполнения должностных обязанностей лиц, причастных к хищению.
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