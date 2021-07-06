УПЛ перенесла поединок за Суперкубок Украины из-за Евро-2020. «Шахтер» и «Динамо» разыграют трофей в сентябре
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- Алексей Ярмоленко
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Instagram / fc_dynamo_kyiv
Украинская премьер-лига перенесла матч между «Шахтером» и «Динамо» за Суперкубок Украины на два месяца из-за Евро-2020.
Об этом пишет пресс-служба УПЛ.
«Украинская премьер-лига удовлетворила ходатайство «Динамо», которое поддержал «Шахтер», и перенесла VBET Суперкубок Украины. Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обеих клубов и сжатые сроки на восстановление», — отметили там.
Таким образом, обе команды проведут поединок за Суперкубок 22 сентября вместо 24 июля. Место проведения остается неизменным — НСК «Олимпийский» в Киеве.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию. Украина попала в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших в своих квартетах третьи места.
- В плей-офф сборная обыграла шведов 2:1, однако уже в 1/4 финала уступила Англии 0:4 и вылетела из турнира. В этом году сборная впервые в своей истории вышла как в 1/8 финала Чемпионата Европы, так и в 1/4.