Зеленский ответил на петицию, но отказался «немедленно увольнять» заместителя главы ОП Татарова

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Гонтар Владимир / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей. Он отказался его увольнять, ведь «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством».

Ответ обнародовали на сайте президента.

Зеленский объяснил, что Офис президента — это вспомогательный орган, а его должностные лица обязаны действовать только в пределах полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины: в соответствии с 19 статьей Конституции, никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Петицию подал глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. Он уже отреагировал на отказ Зеленского увольнять Татарова: «Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя главы ОП — и Зеленский неоднократно этим правом пользовался». Речь идет о увольнении Сергея Трофимова с должности заместителя главы ОП в ноябре 2020 года.

Напомним, что с этой петицией был скандал — под ней подписался пользователь с именем Joe Biden. Тогда Шабунин писал, что этот факт может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей и незаконное вмешательство в систему. Государственная служба специальной связи провела аудит и выявила фиктивное голосования.