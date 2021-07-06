Минздрав Израиля заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer против коронавируса

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило о снижении эффективности вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech в предотвращении болезни, однако препарат еще остается эффективным в предотвращении тяжелого течения заболевания.

Об этом сообщает Reuters.

Спад эффективности совпал с распространением штамма «Дельта» и отменой соцдистанции в Израиле. По сообщению Министерства здравоохранения, эффективность вакцины в предотвращении как инфекций, так и симптоматических заболеваний, с 6 июня упала до 64%. При этом вакцина оказалась на 93% эффективнее в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, которые вызывает коронавирус.

В заявлении Минздрава ни слова о том, каким был предыдущий уровень, и не приводятся какие-либо подробности. Однако в мае официальные лица ведомства опубликовали отчет о том, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализации и тяжелых заболеваний.

Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля, но сослался на другие исследования, которые показывают, что антитела от вакцины способны нейтрализовать все протестированные штаммы (включая «Дельту»), хотя и в меньшей степени. Разработчики вакцины Pfizer-BioNTech заявляли о ее эффективности в 95%.

По состоянию на 6 июля в Израиле одну дозу получили 10,8 миллиона человек, полностью вакцинировались 5,18 миллиона. Если в январе ежедневно фиксировали около 10 тысяч новых больных, то в июне эта цифра была однозначной. Это побудило Израиль отказаться от почти любого социального дистанцирования, а также от требования носить маски, хотя недавно последнее частично восстановили в из-за «Дельты». С тех пор количество ежедневных случаев заболевания постепенно увеличивалось, достигнув 343 в воскресенье, 4 июля. Число тяжелобольных возросло с 21 до 35.

Специалист по анализу данных Эран Сегал из Израильского института науки Вейцмана сказал, что в стране вряд ли будет наблюдаться высокий уровень госпитализаций. Он сказал, что вполне нормально продолжать жить обычной жизнью без ограничений, но одновременно надо усиливать вакцинацию и тестировать израильтян, которые возвращаются из-за границы.