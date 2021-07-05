В Украине зарегистрировали однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Johnson & Johnson
Министерство здравоохранения Украины 2 июля зарегистрировало однодозовую вакцину от коронавируса Janssen, которую разработала американская компания Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроили ДНК, которая кодирует шиповидный белок коронавируса. Вакцину нужно хранить при температуре +2...+8 °С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.
Этот препарат одобрила Всемирная организация здравоохранения для экстренного использования, также он одобрен в ЕС, США, Великобритании, в Швейцарии и Канаде.
Ранее — 25 мая — в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen. Ее заказала частная компания для вакцинации сотрудников: компания оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.
- Клинические исследования показали, что количество симптоматических случаев COVID-19 через 2 недели после прививки одной дозой Johnson & Johnson снизилось на 67% — это означает, что эффективность вакцины составляет 67%. Побочные эффекты вакцины COVID-19 Janssen в исследовании обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах и тошнота.
- Вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — она может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные крупных клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна и для пожилых людей. ВОЗ также заявляла, что эта вакцина эффективна против мутаций коронавируса.