В Украине зарегистрировали однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

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Johnson & Johnson

Министерство здравоохранения Украины 2 июля зарегистрировало однодозовую вакцину от коронавируса Janssen, которую разработала американская компания Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроили ДНК, которая кодирует шиповидный белок коронавируса. Вакцину нужно хранить при температуре +2...+8 °С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Этот препарат одобрила Всемирная организация здравоохранения для экстренного использования, также он одобрен в ЕС, США, Великобритании, в Швейцарии и Канаде.

Ранее — 25 мая — в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen. Ее заказала частная компания для вакцинации сотрудников: компания оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.