На Евро-2020 сборная Украины заработала 16 млн евро призовых
- Автор:
- Костя Войтенко
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gettyimages.com
По итогам выступления на Чемпионате Европы 2020 года сборная Украины получит 16 миллионов евро призовых. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на официальные данные УЕФА.
Как одна из 24 команд-участниц Евро-2020 сборная Украины сразу заработала 9,25 миллиона евро. За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе команде Андрея Шевченко полагается еще 1,5 миллиона евро.
За попадание в 1/8 финала сборная получит 2 миллиона евро, а за выход в 1/4 после победы над Швецией — еще 3,25 миллиона евро.
Таким образом суммарно по итогам Евро-2020 Украинская ассоциация футбола получит от УЕФА 16 миллионов евро. Как именно будут затем распределены эти деньги и сколько именно получит каждый из игроков и тренеров сборной, пока неизвестно.
Однако капитан команды Андрей Ярмоленко уже пообещал передать все призовые на благотворительность.
- Сборная Украины прекратила борьбу на Евро-2020 после разгромного поражения от Англии в 1/4 финала.
- Участники Евро-2020 в общей сложности получат 371 миллион евро — на 70 миллионов больше, чем было распределено между 24 участниками финальной стадии первенства во Франции в 2016 году.