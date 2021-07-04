На Евро-2020 сборная Украины заработала 16 млн евро призовых

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По итогам выступления на Чемпионате Европы 2020 года сборная Украины получит 16 миллионов евро призовых. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на официальные данные УЕФА.

Как одна из 24 команд-участниц Евро-2020 сборная Украины сразу заработала 9,25 миллиона евро. За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе команде Андрея Шевченко полагается еще 1,5 миллиона евро.

За попадание в 1/8 финала сборная получит 2 миллиона евро, а за выход в 1/4 после победы над Швецией — еще 3,25 миллиона евро.

Таким образом суммарно по итогам Евро-2020 Украинская ассоциация футбола получит от УЕФА 16 миллионов евро. Как именно будут затем распределены эти деньги и сколько именно получит каждый из игроков и тренеров сборной, пока неизвестно.

Однако капитан команды Андрей Ярмоленко уже пообещал передать все призовые на благотворительность.