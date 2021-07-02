Разумков обещает внести правки в законопроект Зеленского о деолигархизации
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- Костя Андрейковец
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Александр Кузьмин / «Бабель»
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внесет правки в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации перед вторым чтением.
На брифинге он сказал, что у Совета нацбезопасности и обороны нужно отобрать полномочия решать, кто олигарх, а кто — нет.
«Я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО — ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться, надеюсь, их поддержат», — сказал Разумков и добавил, что будет настаивать на своих правках.
Разумков при этом не уточнил, какой орган предлагает в качестве «определителя» олигархов.
- После заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов. По его словам, этот документ «будет превращать олигархов в обычных бизнесменов». Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в перечень могут попасть 13 человек.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что этот законопроект будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.
- В начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах.