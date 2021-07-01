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Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Вот что он предусматривает

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о деолигархизации. Документ поддержали 275 нардепов. Законопроект имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

В законе есть определение термина «олигархи» — это лица, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны и контролируют основные сегменты медийного пространства.

Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным.

Вот эти критерии:

После внесения в реестр олигархам запретят:

Решение исключить олигарха из реестра также будет принимать СНБО. Для этого надо доказать отсутствие не менее двух критериев.

Как официальные лица, в том числе президент, будут общаться с олигархами?

В случае, если официальное лицо (президент, глава Верховной Рады, министры, народные депутаты, судьи Конституционного суда, генпрокурор, руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета, СБУ, чиновники категории «А», руководители местных госадминистраций, военнослужащие ВСУ и др.) будут контактировать с олигархом или его представителем, они будут обязаны подать декларацию о контактах. Под контактом с олигархом подразумевают встречу и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. В декларации о контакте нужно будет указать дату и место встречи или разговора, а также ее краткое содержание.

Декларацию не нужно подавать, если контакт состоится в судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами.

На поддержку законопроекта уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что Украина нуждается в равных правилах для всех бизнесменов.

В начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.