Google составил рейтинг самых популярных мест отдыха среди украинцев
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- София Телишевская
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David Stanley / Flickr
Ограничения на международные поездки стало хорошей возможностью для развития внутреннего туризма. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.
Такие данные на основании трехмесячного анализа приводит Google.
Также там отмечают, что люди все больше стали интересоваться вопросом вакцинации ради путешествий. По поисковому запросу «отдых в» сформировалось два рейтинга: Украина и мир.
Какие места отдыха искали в Украине:
- Бердянск;
- Железный Порт;
- Коблево;
- Затока;
- Кирилловка;
- Одесса;
- Арабатская Стрелка;
- Седово;
- Скадовск;
- Счастливцево.
Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция. В целом десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
- Турция;
- Кипр;
- Албания;
- Болгария;
- Черногория;
- Хорватия;
- Греция;
- Египет;
- Грузия;
- ОАЭ.
«Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом», — рассказывают аналитики.
- Турция на фоне улучшения ситуации с коронавирусом с 1 июля отменила комендантский час, а с 15 мая отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины и десятка других стран. Но Турция ввела обязательную электронную анкету для туристов. Без нее могут не впустить в страну.
- В конце апреля Черногория также отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест.
- А вот туристам, прибывающих в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, будут делать бесплатные прививки от коронавируса.