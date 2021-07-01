Google составил рейтинг самых популярных мест отдыха среди украинцев

Новости

David Stanley / Flickr

Ограничения на международные поездки стало хорошей возможностью для развития внутреннего туризма. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Такие данные на основании трехмесячного анализа приводит Google.

Также там отмечают, что люди все больше стали интересоваться вопросом вакцинации ради путешествий. По поисковому запросу «отдых в» сформировалось два рейтинга: Украина и мир.

Какие места отдыха искали в Украине:

Бердянск;

Железный Порт;

Коблево;

Затока;

Кирилловка;

Одесса;

Арабатская Стрелка;

Седово;

Скадовск;

Счастливцево.

Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция. В целом десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

Турция;

Кипр;

Албания;

Болгария;

Черногория;

Хорватия;

Греция;

Египет;

Грузия;

ОАЭ.

«Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом», — рассказывают аналитики.