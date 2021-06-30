У форварда сборной Украины Беседина диагностировали перелом и повреждение связок. Он пропустит полгода

Новости

Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев)

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил перелом в бедренной кости и повреждение связок во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения», — заявил главный врач динамовцев Андрей Шморгун.

По его словам, от удара прямой ногой у Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

«Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления — около шести месяцев», — подытожил врач.