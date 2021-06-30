У форварда сборной Украины Беседина диагностировали перелом и повреждение связок. Он пропустит полгода
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев)
Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил перелом в бедренной кости и повреждение связок во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Швеции.
Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
«Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения», — заявил главный врач динамовцев Андрей Шморгун.
По его словам, от удара прямой ногой у Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.
«Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления — около шести месяцев», — подытожил врач.
- Накануне в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбика стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.
- Украина попала в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших в своих группах третьи места.
- На этом чемпионате команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию.