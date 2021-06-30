Путин ушел от вопроса о встрече с Зеленским и назвал Медведчука «украинским националистом»

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Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, «Украина находится под внешним влиянием» и «все вопросы решаются в Париже и Вашингтоне».

Об этом он сказал во время «Прямой линии», трансляцию программы ведет РБК.

«Ну что встречаться с Зеленским… Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываются от встреч такого рода. Надо только понять, о чем говорить», — заявил Путин.

Также он вспомнил украинский законопроект о коренных народах и провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно «считают себя единым народом».

«Вот, например, в Украине есть законопроект, объявляющий русских некоренным народом. Русские будут вынуждены уезжать, а это сопоставимо с оружием массового поражения. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — отметил глава Кремля и сообщил, что напишет «аналитическую статью про историю России и Украины».

«Сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно по отношению к нам, это совершенно очевидное дело», — подытожил он.

Путин также осудил украинскую власть за арест нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука, которого он считает «украинским националистом».