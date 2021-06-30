Путин ушел от вопроса о встрече с Зеленским и назвал Медведчука «украинским националистом»
- Автор:
- София Телишевская
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Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, «Украина находится под внешним влиянием» и «все вопросы решаются в Париже и Вашингтоне».
Об этом он сказал во время «Прямой линии», трансляцию программы ведет РБК.
«Ну что встречаться с Зеленским… Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываются от встреч такого рода. Надо только понять, о чем говорить», — заявил Путин.
Также он вспомнил украинский законопроект о коренных народах и провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно «считают себя единым народом».
«Вот, например, в Украине есть законопроект, объявляющий русских некоренным народом. Русские будут вынуждены уезжать, а это сопоставимо с оружием массового поражения. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — отметил глава Кремля и сообщил, что напишет «аналитическую статью про историю России и Украины».
«Сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно по отношению к нам, это совершенно очевидное дело», — подытожил он.
Путин также осудил украинскую власть за арест нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука, которого он считает «украинским националистом».
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».