Путин признался, что привился вакциной «Спутник V»

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» признался, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Ранее он не рассказывал о своей вакцинации.

Путин сказал, что умалчивал детали, поскольку не хотел пиарить один из четырех российских препаратов.

По его словам, он выбрал «Спутник V» потому, что им прививают Вооруженные силы, а он — главнокомадующий. Он добавил, что после прививки была небольшая температура. Также глава РФ отметил, что «Спутником» вакцинировали и его дочь.

При этом Путин уверяет, что все российские вакцины одинаково хороши, несмотря на то, что Россия так и не представила развернутый отчет с результатами исследований.

Отвечая на вопрос, почему не было видео, как ему делают прививку, Путин сказал: «Если бы прививку делали не в руку, а в другое место — то же надо было бы показывать?»