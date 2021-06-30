В матче со Швецией Довбык забил самый поздний победный гол в истории Евро

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Решающий гол Артема Довбыка в ворота Швеции стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.

Артем Довбык ударом головой в падении забил второй и заключительный гол в ворота соперника на 120-й минуте 37 секундах матча.

24-летний игрок вышел на поле во втором экстратайме, заменив Андрея Ярмоленко, который получил травму.

В целом на Евро в 2008 году был и более поздний гол авторства Семиха Шентюрка, который забил в ворота Хорватии на 121-й минуте и 1 секунде. Благодаря этому удару победитель встречи определялся в серии пенальти, где сборная Турции оказалась сильнее (3:1). То есть его гол не был победным.

Также Довбык стал самым молодым игроком сборной Украины, который когда-либо забивал гол на чемпионатах Европы. Форвард «Днепра-1» обошел Александра Зинченко, который меньше чем два часа побыл самым молодым автором гола.

Удар форварда был решающим, поскольку первый тайм матча сборной Украины и Швеции завершился двумя голами. На 27-й минуте Александр Зинченко после результативного паса Андрея Ярмоленко забил гол в ворота шведов. Однако уже к концу тайма сборная Швеции отыгралась ㅡ на 43-й минуте Эмиль Форсберг благодаря рикошету сравнял счет.

Во втором овертайме сборная Украины все-таки обыграла Швецию со счетом 2:1 и завоевала билет на 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу, который состоится 3 июля в Риме.