Оппозиционные фракции пригрозили выйти из ВСК по «вагнеровцам», если власть будет «манипулировать» делом
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- Олег Панфилович
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Палинчак Михаил / УНИАН
Фракции «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» угрожают выходом из состава временной следственной комиссии Верховной Рады, касающейся срыва операции по задержанию «вагнеровцев», если, по их словам, власти продолжат манипулировать делом.
Об этом сообщает пресс-служба «ЕС».
«На Банковой сейчас реальная паника, и они не знают, что делать после фактического признания Зеленским того, что он мог слить эту спецоперацию и еще порадовался тому, что она была сорвана», — отметил нардеп от «ЕС» Владимир Арьев.
Арьев, а также представитель «Голоса» Роман Костенко и «Батьківщини» Сергей Евтушок отметили, что работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.
«Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос «вагнеровцев» на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации вокруг «вагнеровцев». И с таким условием представители «Голоса», «Батьківщини» и «Европейской солидарности» заходят и принимают участие в работе этой комиссии», — рассказал Арьев.
По словам нардепа, сейчас эти договоренности могут быть сорваны. «И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу «вагнеровцев», — сообщил представитель «ЕС».
Нардеп Костенко отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по «вагнеровцам». «Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на членство в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются», — заявил Арьев.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- После этих публикации глава ОП Андрей Ермак заявил, что «история выдумана от начала и до конца». Президент Украины, СБУ и Служба внешней разведки также утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил подготовку спецоперации, на следующий день его вызвали на допрос в ГБР. Пятый президент Порошенко заявлял, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году.
- Для расследования возможного «срыва» спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера» в Верховной Раде пытались создать временную следственную комиссию (ВСК), но 19 мая нардепы провалили голосование. Однако нардепы сразу приняли решение о создании другой ВСК, которую инициировали представители фракции «Слуга народа». Она будет расследовать «противоправные действия украинских чиновников», которые представляли угрозу нацбезопасности Украины.
- 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
- В Офисе президента заявили, что срыв спецоперации с «вагнеровцами» — конспирологический детектив, а слова президента переврали.