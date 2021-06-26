Associated Press: Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцины из-за поддержки заявления о уйгурах

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Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцины от коронавируса CoronaVac, если она не откажется от призыва к более тщательному изучению прав человека в китайском западном регионе Синьцзян.

Об этом изданию Associated Press сообщили два дипломата из двух западных стран.

Во вторник, 22 июня, Канада передала в Совет по вопросам соблюдения прав человека в Женеве заявление, в котором Китай призывают обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный регион, где проживают уйгуры и другие национальные меньшинства. Украина стала 45-м государством, которое это заявление поддержало.

Уже в четверг, 24 июня, Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих заявление, — Киев предупредили, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, если она этого не сделает.

Издание пишет, что это уже обычная практика, когда Китай давит на другие страны, чтобы они либо поддерживали его заявления, или избегали заявлений, которые требуют тщательного изучения прав человека.

Ситуация с заявлением еще может измениться. Согласно практике Совета, состоящего из 47 членов, страны могут добавлять себя в заявления или резолюции в течение двух недель после окончания сессии. Нынешняя сессия началась 21 июня и продлится 3,5 недели — до 13 июля.

Нарушение прав уйгуров

Уйгуры — тюркоязычное и преимущественно мусульманское население Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Они составляют около 45% населения. Уйгуры считают себя культурно и этнически близкими к народам Центральной Азии, их язык похож на турецкий.

Китайские власти периодически переселяют уйгуров в «лагеря перевоспитания», объясняя это «борьбой с экстремизмом и терроризмом». Вместе с этим Китай проводит профилактику рождаемости среди уйгуров — насильственную стерилизацию молодых женщин и перемещение в лагеря молодых мужчин для биологического уничтожения этнической группы как таковой. Также уйгурских детей массово передают в государственные школы-интернаты с усиленной охраной. Дети, которых забирают в такие заведения, считаются сиротами, поскольку их родителей поместили в лагеря.