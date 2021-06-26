«Укрзалізниця» предупредила о задержке поездов из-за погоды в Западной Украине — примерно на 4 часа

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Kalegin Michail / Unsplash

Из-за влияния погодных условий задерживаются поезда, которые едут в направлении Западной Украины. Местами задержка превышает 4 часа. Об этом «Укрзалізниця» сообщила в Telegram.

Задерживаются следующие поезда:

№ 4 Ужгород — Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

№ 232 Ивано-Франковск — Геническ (3 часа);

№ 58 Ковель — Одесса (3 часа);

№ 8 Черновцы — Киев (2 часа);

№ 16 Рахов — Харьков (1 час 33 минуты);

№ 141 Бахмут — Львов (1 час 30 минут);

№ 98 Ковель — Киев (1 час 24 минуты)

№ 243 Киев — Рахов (1 час 16 минут);

№ 146 Ужгород — Львов (50 минут);

№ 215 Черкассы — Ужгород (1 час);

№ 13 Киев — Солотвино (1 час);

№70 Львов — Мариуполь (38 минут);

№ 29 Киев — Ужгород (1 час);

№ 49 Киев — Трускавец ( час);

№ 82 Киев — Ужгород (54 минуты).

Отметим, что на западе Украины в пятницу, 25 июня, в некоторых областях прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали беды, в частности, во Львове. В городах повалены деревья, пробиты крыши в зданиях, повреждены пути и есть пострадавшие.