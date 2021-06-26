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«Укрзалізниця» предупредила о задержке поездов из-за погоды в Западной Украине — примерно на 4 часа

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Kalegin Michail / Unsplash

Из-за влияния погодных условий задерживаются поезда, которые едут в направлении Западной Украины. Местами задержка превышает 4 часа. Об этом «Укрзалізниця» сообщила в Telegram.

Задерживаются следующие поезда:

Отметим, что на западе Украины в пятницу, 25 июня, в некоторых областях прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали беды, в частности, во Львове. В городах повалены деревья, пробиты крыши в зданиях, повреждены пути и есть пострадавшие.