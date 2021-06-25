В Кремле намекнули на возможную отмену встречи Зеленского и Путина из-за санкций против России

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Nikolay Vorobyev / Unsplash

Введение санкций против российских компаний и физических лиц может повлиять на вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«Если рассматривать эти шаги как подготовку почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять эти шаги Киева», — сказал он.

По мнению представителя Кремля, Украина в последнее время выступает с рядом «противоречивых заявлений» относительно отношений с РФ.

«Много всего абсолютно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа — и объявляет санкции против [главы Газпрома] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», — добавил Песков.

В то же время он подчеркнул, что в позиции России по украинскому вопросу пересматривать «особо нечего».

«По международному признанию, этот комплекс мер является единственно возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины. Украинский вопрос — это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России», — заявил пресс-секретарь Путина.

Также представитель Кремля в очередной раз назвал ситуацию на Донбассе «внутриукраинской проблемой», отметив, что «Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему».

Кроме этого, Песков отреагировал на заявление Зеленского о возможном проведении референдума по возврату Донбасса, который допустил, что Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями только, если так решит народ.

«Собственно, все связи де-факто и так разорваны, и эти регионы и так отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса и придании ему статуса де-юре, здесь можно выразить только сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснение пойдет», — сказал он.