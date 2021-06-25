В Кремле недовольны отказом ЕС провести саммит с Путиным

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет из-за отказа Евросоюза провести саммит с участием Владимира Путина.

Об этом он заявил «РБК».

«Вы знаете, что президент Путин был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — сказал Песков.

Он также вспомнил о статье Путина в немецком издании Die Zeit в честь 80-й годовщины нападения немецких войск на СССР. По словам Пескова, в ней Путин «послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации отношений». В той статье Путин назвал Революцию Достоинства «украинской трагедией», обвинил США в организации «переворота», а страны Европы — в поддержке «раскола» в Украине.