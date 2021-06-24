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ЕС ввел новые санкции против Беларуси

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Mikhail Svetlov / Getty Images

Совет Европейского Союза 24 июня ввел новые ограничительные меры против беларусского режима. Это ответ на серьезные нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Запрещается:

Также вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а предоставление страхования и перестрахования беларусскому правительству и беларусским государственным органам и агентствам запрещено.

С октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Эти меры были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов. Сейчас в отношении 166 физических и 15 юридических лиц применяются ограничительные меры, которые включают замораживание активов и запрет на поездки.

Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. Оба задержанных сейчас находятся в СИЗО КГБ.

  • 21 июня Совет министров иностранных дел Евросоюза согласовал новый пакет санкций против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича. Под европейские санкции попали ряд судей и правоохранителей Беларуси. Также санкции наложили на сына Александра Лукашенко Дмитрия и его жену Лилию.
  • Министерство финансов США тоже обновило санкционный список. Ограничения будут действовать в отношении Комитета государственной безопасности Беларуси, внутренних войск МВД, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, члены ЦИК Беларуси, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава беларусского КГБ Иван Церцель и другие. Всего 16 физических и пять юридических лиц.