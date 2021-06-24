ЕС ввел новые санкции против Беларуси
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Совет Европейского Союза 24 июня ввел новые ограничительные меры против беларусского режима. Это ответ на серьезные нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
Об этом говорится в заявлении ЕС.
Запрещается:
- продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата беларусскими властями данных из интернета и телефонной связи;
- продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;
- Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.
Также вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а предоставление страхования и перестрахования беларусскому правительству и беларусским государственным органам и агентствам запрещено.
С октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Эти меры были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов. Сейчас в отношении 166 физических и 15 юридических лиц применяются ограничительные меры, которые включают замораживание активов и запрет на поездки.
Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. Оба задержанных сейчас находятся в СИЗО КГБ.
- 21 июня Совет министров иностранных дел Евросоюза согласовал новый пакет санкций против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича. Под европейские санкции попали ряд судей и правоохранителей Беларуси. Также санкции наложили на сына Александра Лукашенко Дмитрия и его жену Лилию.
- Министерство финансов США тоже обновило санкционный список. Ограничения будут действовать в отношении Комитета государственной безопасности Беларуси, внутренних войск МВД, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, члены ЦИК Беларуси, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава беларусского КГБ Иван Церцель и другие. Всего 16 физических и пять юридических лиц.