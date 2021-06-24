ЕС ввел новые санкции против Беларуси

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Совет Европейского Союза 24 июня ввел новые ограничительные меры против беларусского режима. Это ответ на серьезные нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Запрещается:

продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата беларусскими властями данных из интернета и телефонной связи;

продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;

Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

Также вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а предоставление страхования и перестрахования беларусскому правительству и беларусским государственным органам и агентствам запрещено.