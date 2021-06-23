В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса

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В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от коронавируса, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18—59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов.

Об этом сообщил Минздрав.

Вместе с тем продолжают прививать людей из предыдущих групп (например, медиков, жителей интернатов, священников, военных, педагогов). Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, у которых в штате более 50 человек, желающих привиться.

Отметим, что по Украине открыто более 90 центров вакцинации в 17 регионах. Там прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививки против коронавируса. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, получили две дозы и завершили вакцинацию 394 107 человек.

Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за счет государства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.