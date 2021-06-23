Минздрав: Показатели пяти областей Украины не соответствуют нормам «зеленой» зоны карантина

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине пять областей не соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за предыдущие сутки, 22 июня.

По данным Минздрава, уровень охвата тестированием ниже нормы в Киевской (287), Кировоградской (297) и Черкасской областях (291). Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

Отметим, Кабмин установил норму для «зеленой» зоны на уровне 300 или более тестирований на 100 тысяч жителей.

К тому же в Киевской (4,7%), Сумской (4,8%) и Черкасской областях (5,1%) превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Нормой является коэффициент меньше 4%.

Кроме этого, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения и составляет 85.