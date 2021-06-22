В ОАЭ начинают бесплатно вакцинировать туристов от коронавируса

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Ishak Ahmed / Unsplash

Туристам, которые будут прибывать в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, будут делать бесплатные прививки от коронавируса препаратами Sinopharm и Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Abu Dhabi Health Services (SEHA).

Как отмечается, право на бесплатные вакцины против COVID-19 будут иметь туристы с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, имеющих право на получение туристической визы. Владельцы документов с правом на жительство или въездных виз, срок действия которых истек, также могут бесплатно вакцинироваться в Абу-Даби.

В то же время не уточняется, действует ли это нововведение в Дубае и других пяти эмиратах ОАЭ.

По данным агентства, в Дубае вакцины предоставляют только гражданам и владельцам действительных резидентских виз в эмирате.

Сейчас в Абу-Даби действуют ограничения на въезд, включая домашний карантин и тестирование на ПЦР через определенный промежуток времени после прибытия. Люди, которые едут из других эмиратов, проходят тестирование, чтобы показать, что они не заражены.