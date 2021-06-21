В США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае отказа сотрудничать над расследованием происхождения коронавируса

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Китай может оказаться в международной изоляции, если откажется сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения коронавируса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News.

«Именно эта дипломатическая работа — объединение стран мира, предоставление политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они будут действовать ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это [COVID-19] взялось, или они столкнутся с изоляцией в международном сообществе», — сказал он.

По мнению Салливана, президент США Джо Байден во время саммита смог уговорить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы обеспечить прозрачное расследование происхождения пандемии.

«Он добился, чтобы страны G7 единогласно поддержали заявление, в котором указано, что Китай должен разрешить расследование на его территории», — добавил советник Байдена.