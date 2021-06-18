Земля поглощает вдвое больше тепла, чем отдает в космос. Ученые предупреждают о глобальном потеплении

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Ученые обнаружили, что Земля в 2019 году поглощала вдвое больше тепла, чем в 2005 году. Это приводит к тому, что планета, в том числе и Мировой океан, быстрее нагреваются.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало NASA.

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований и Управление по аэронавтике США изучали энергетический дисбаланс Земли. Климат на планете зависит от баланса того, сколько энергии Солнца поглощают атмосфера и поверхность Земли, а также сколько тепла отдает планета в космос.

Исследование показало, что энергетический дисбаланс Земли с 2005 до 2019 года увеличился примерно вдвое, то есть планета получает больше тепла, чем отдает, что заставляет ее нагреваться. Чтобы обнаружить дисбаланс, ученые сравнили спутниковые данные о том, сколько энергии поступает на Землю и сколько планета отдает, с данными со станций в океане, которые оценивают скорость нагрева Мирового океана.

«Тенденции, которые мы выявили, весьма тревожны», — сказал один из авторов исследования Норман Леб.

Увеличение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека удерживает тепло в атмосфере Земли. Такой нагрев вызывает и другие изменения, в частности таяния льда и снега, уменьшение облачности и увеличение водяного пара.

Если скорость поглощения тепла не уменьшится, то с каждым годом климат будет подвергаться необратимым изменениям.