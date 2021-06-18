НАПК: Решение Окружного админсуда остановить предписание об увольнении главы «Нафтогаза» противоречит законодательству

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Решение Окружного административного суда приостановить действие предписания от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для правительства о необходимости разорвать контракт с главой «Нафтогаза» Юрием Витренко противоречит законодательству.

Об этом говорится в заявлении НАПК.

Агентство обратило внимание, что, согласно постановлению Высшего административного суда (ВАСУ) от 6 марта 2008 года, применение судом мер обеспечения, которые по своей сути являются вынесением решения без рассмотрения дела по существу, не соответствует цели правового применения обеспечения иска.

«То есть, в этом случае истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, а суд без рассмотрения дела фактически выполняет запрашиваемое истцом. Несмотря на постановление ВАСУ, обеспечение такого иска не соответствует цели правового применения обеспечения иска», — заявили в агентстве.

Глава агентства Александр Новиков заявил, что это решение суда демонстрирует необходимость завершения судебной реформы. «ОАСК обеспечил рассмотрение ходатайства об обеспечении иска в рекордные сроки — менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 года в судах накопилось более 3 тысяч дел по коррупционерам, которые не были рассмотрены», — отметил Новиков.